NATO a Ukrajina podpísali dohodu o prehĺbení kybernetickej spolupráce

Brusel 17. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v pondelok podpísala dohodu o posilnení svojej podpory pre Ukrajinu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Stalo sa tak len deň po tom, ako Kyjev v nedeľu uviedol, že má dôkazy o tom, že za minulotýždňovým atakom - ktorý vyradil z prevádzky vládne webové stránky - stála Moskva. Kremeľ to kategoricky poprel. Informovala o tom agentúra AFP.



Dohoda okrem iného umožní Ukrajine prístup k platforme NATO s informáciami o škodlivých softvéroch.



"S Ukrajinou úspešne spolupracujeme už niekoľko rokov. Poskytujeme jej kľúčové spôsobilosti a vymieňame si znalosti. V rámci tejto dohody prehĺbime našu spoluprácu s Ukrajinou, aby sme ju podporili pri modernizácii informačných technológií a komunikačných služieb," uviedol v pondelok šéf Komunikačnej a informačnej agentúry NATO (NCI) Ludwig Decamps.



Ukrajina zaznamenala v noci na piatok rozsiahly kybernetický útok na webové stránky vládnych inštitúcií, na ktoré hackeri umiestnili výhražný text. Ten varoval (v ukrajinskom, ruskom a poľskom jazyku) návštevníkov webstránok, že ich údaje unikli a že sa majú "báť a očakávať to najhoršie".



Americký softvérový gigant Microsoft v nedeľu varoval, že kybernetický útok z minulého týždňa by sa mohol ukázať ako "deštruktívny" a ovplyvniť viac organizácií, ako sa pôvodne predpokladalo. Microsoft uviedol, že pokračuje v analýze malvéru, a varoval, že škodlivý kód môže spôsobiť nefunkčnosť celej vládnej digitálnej infraštruktúry.