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NATO aktivovalo nové obranné sily vo Fínsku, zapája sa aj Švédsko
NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Autor TASR
Brusel 6. júna (TASR) - Pozemné sily NATO v sobotu začali operácie zamerané na posilnenie obrany okolo Švédska a Fínska, ktoré sú najnovšími členmi Aliancie, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 obe severské krajiny upustili od desaťročí vojenskej neangažovanosti a vstúpili do NATO: Fínsko v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.
Oblasť okolo týchto dvoch krajín je súčasťou severovýchodného krídla NATO a podľa vyhlásenia amerického generála Alexa Grynkewicha, najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, je aj „jednou zo strategicky a environmentálne najnáročnejších oblastí na svete“.
Švédsko a Fínsko ležia pri Baltskom mori, ktorým plávajú ruské vojenské lode smerujúce do Petrohradu alebo do ruskej exklávy Kaliningrad. AFP pripomenula, že Fínsko, ktoré susedí s Ruskom, viedlo počas druhej svetovej vojny dve vojny proti Sovietskemu zväzu.
Aliancia NATO v roku 2024 v rámci iniciatívy Predsunutých pozemných síl (Forward Land Forces – FLF) rozhodla o vytvorení novej mnohonárodnej vojenskej jednotky vo Fínsku. Táto jednotka, ktorá začala svoje pôsobenie v sobotu, zahŕňa aj švédsku bojovú skupinu.
NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.
Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 obe severské krajiny upustili od desaťročí vojenskej neangažovanosti a vstúpili do NATO: Fínsko v roku 2023 a Švédsko o rok neskôr.
Oblasť okolo týchto dvoch krajín je súčasťou severovýchodného krídla NATO a podľa vyhlásenia amerického generála Alexa Grynkewicha, najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, je aj „jednou zo strategicky a environmentálne najnáročnejších oblastí na svete“.
Švédsko a Fínsko ležia pri Baltskom mori, ktorým plávajú ruské vojenské lode smerujúce do Petrohradu alebo do ruskej exklávy Kaliningrad. AFP pripomenula, že Fínsko, ktoré susedí s Ruskom, viedlo počas druhej svetovej vojny dve vojny proti Sovietskemu zväzu.
Aliancia NATO v roku 2024 v rámci iniciatívy Predsunutých pozemných síl (Forward Land Forces – FLF) rozhodla o vytvorení novej mnohonárodnej vojenskej jednotky vo Fínsku. Táto jednotka, ktorá začala svoje pôsobenie v sobotu, zahŕňa aj švédsku bojovú skupinu.
NATO má podobné pozemné jednotky aj v Bulharsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.