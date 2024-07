NATO bude potrebovať 35-50 nových brigád, vyplýva z najnovších plánov

Washington 8. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) bude potrebovať 35 až 50 nových brigád, aby mohla naplno uskutočniť svoje nové plány na obranu proti možnému útoku Ruska. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry Reuters, pre ktorú to uviedol zdroj z prostredia armády.



Tieto plány podliehajú utajeniu a zdroj ďalšie informácie neposkytol. Brigáda pozostáva z 3000 až 7000 vojakov a vytvorenie 35 či 50 ďalších by bolo značnou výzvou.



Odkiaľ by spojenci tieto brigády mohli získať, nie je jasné. Vojakov by mohli presunúť z iných častí ozbrojených síl, mohli by naverbovať ďalších vojakov, prípade zvoliť kombináciu týchto dvoch postupov.



Lídri členských krajín NATO sa vlani na samite v litovskom Vilniuse dohodli na plánoch týkajúcich sa reakcie na potenciálny ruský útok. Na základe týchto dokumentov sa teraz usilujú vytvoriť konkrétne požiadavky pre armádu. Ďalší pokrok v týchto plánoch sa očakáva aj na výročnom samite NATO vo Washingtone 9.-11. júla.



NATO si v oblasti plánovania určilo podrobné požiadavky na vojakov a zbrane, ktoré sú potrebné na obranu Aliancie. Medzi prioritami sú protivzdušná i protiletecká obrana, zbrane dlhého dosahu, logistika či riadenie formácií pozemného vojska.



NATO pravdepodobne pre spojencov určí náročnejšie ciele v oblasti spôsobilostí pri vytváraní síl s cieľom uskutočniť plány a reagovať na hrozby.