NATO budúci týždeň spustí rozsiahle vojenské cvičenie s 90.000 vojakmi

Brusel 18. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia vo štvrtok oznámila, že budúci týždeň spustí najrozsiahlejšie manévre za uplynulé desaťročia. Do vojenského cvičenia sa zapojí 90.000 vojakov. Potrvá niekoľko mesiacov a NATO ním chce preveriť schopnosť spojencov zapojiť sa do konfliktu s takým schopným protivníkom, akým je Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Cvičenie Steadfast Defender potrvá do konca mája a zúčastnia sa na ňom vojaci zo všetkých 31 členských krajín NATO a Švédska, ktoré čaká na ratifikáciu členstva v Aliancii, uviedol vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Christopher Cavoli.



Dosiaľ najväčšie vojenské cvičenie NATO od čias studenej vojny sa uskutočnilo v roku 2018, pripomína agentúra DPA. Cvičenie Trident Juncture sa odohrávalo predovšetkým na území Nórska a zapojilo sa doň asi 51.000 vojakov.