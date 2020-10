NATO chce, aby sa Turecko zasadilo o ukončenie bojov v Karabachu

Ankara 5. októbra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Turecka vyzval na okamžité ukončenie pokračujúcich bojov na území Náhorného Karabachu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Šéf Severoatlantickej aliancie po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom vyjadril očakávanie, že Turecko ako kľúčový spojenec Azerbajdžanu využije svoj "značný" vplyv na upokojenie konfliktu v regióne.



"Sme hlboko znepokojení eskaláciou bojov (v Karabachu)," citovala Stoltenberga agentúra AFP. "Všetky strany by mali okamžite ukončiť boje a nájsť spôsob, ako smerovať k mierovému riešeniu," povedal na spoločnej tlačovej konferencii s Čavušoglom. "Očakávam, že Turecko využije svoj značný vplyv na upokojenie napätia," dodal.



Podľa Stoltenberga tento konflikt nemá vojenské riešenie: "Je mimoriadne dôležité, aby sme sprostredkovali jasnú správu pre všetky strany - mali by okamžite ukončiť boje, a mali by sme podporovať všetky snahy o nájdenie mierového riešenia prostredníctvom rokovaní."



Turecko vyjadrilo svoju solidaritu s prevažne turkickým Azerbajdžanom a odsúdilo údajnú "arménsku okupáciu Náhorného Karabachu".



"Každý, najmä NATO by mal Arménsko vyzvať, aby stiahlo (svoje sily), aby bolo možné nájsť riešenie tohto problému v rámci medzinárodného práva," povedal šéf tureckej diplomacie.



Boje v spornej oblasti Náhorného Karabachu, ktorá sa nachádza v Azerbajdžane a je pod kontrolou etnických Arménov, prepukli 27. septembra. Celkovo si vyžiadali takmer 250 obetí. V pondelok, v deviaty deň prebiehajúcich bojov, sa obe strany obvinili z útokov na civilistov. OSN považuje Náhorný Karabach za súčasť Azerbajdžanu.