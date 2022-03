NATO chce nasadiť podstatne viac síl na svojom východnom krídle

Brusel 16. marca (TASR) - Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie poverili v stredu vojenských veliteľov, aby pripravili plány na posilnenie tzv. východného krídla NATO po ruskej invázii na Ukrajine. Oznámil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Šéf Aliancie tiež povedal, že NATO neplánuje poslať vojenské jednotky na Ukrajinu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP s pripomenutím, že Poľsko vyzvalo na nasadenie takejto mierovej misie.



"Naše nové spôsobilosti na zemi by mali zahŕňať podstatne viac síl vo východnej časti Aliancie, a to vo vyššej pripravenosti, s väčším množstvom vopred umiestneného vybavenia a zásob," povedal Stoltenberg novinárom.



"Vyzývame Rusko, prezidenta (Vladimira) Putina, aby stiahol svoje sily, ale nemáme v pláne nasadiť jednotky NATO na zemi na Ukrajine," doplnil šéf Aliancie po mimoriadnom zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov obrany.