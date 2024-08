NATO plánuje odolnejší internet

Brusel 9. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok pripomenula, že nová iniciatíva financovaná NATO má za cieľ znížiť zraniteľnosť internetu voči narušeniu presmerovaním toku informácií do vesmíru v prípade napadnutia alebo náhodného prerušenia podmorských káblov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Alancia v správe pre médiá spresnila, že projekt v hodnote 2,5 milióna dolárov, ktorý bol spustený 31. júla tohto roku, je čiastočne financovaný z programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť.



Zdroje z Aliancie upozornili, že prostredníctvom tohto projektu NATO spája spojenecké krajiny s prominentnými inštitúciami ako sú americké Cornellova univerzita a Univerzita Johnsa Hopkinsa, Švédsku univerzitu obrany a Švajčiarsky federálny technologický inštitút a tiež s telekomunikačnými spoločnosťami.



"Cieľom tohto spojenectva je riešiť naliehavú potrebu odolnejšej internetovej infraštruktúry na celom svete," vyhlásil Eyup Turmus, programový manažér NATO a poradca aliančného programu Veda pre mier a bezpečnosť.



Zámerom spoločného projektu je vyrobiť funkčný prototyp do dvoch rokov. Konzorcium Hybrid Space/Submarine Architecture Ensuring Infosec of Telecommunications (HEIST), ktoré vedie tento projekt, má za cieľ vyvinúť hybridnú sieť kombinujúcu podmorské káble a satelitnú komunikáciu na zabezpečenie nepretržitého toku údajov. Bude spájať existujúce technológie, riešiť právne a kompetenčné výzvy a podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi spojencami a partnermi NATO vrátane USA, Islandu, Švédska a Švajčiarska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)