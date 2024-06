NATO chce v prípade útoku Ruska rýchlo nasadiť vyše 300.000 vojakov

Washington 14. júna (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) "výrazne prekročili" svoj záväzok nasadiť 300.000 vojakov do 30 dní od hypotetického útoku Ruska na niektorého člena NATO. Informovala o tom agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa NATO.



"Návrhy spojencov, ktoré sú na stole, s istotou presahujú 300.000 (vojakov), čo sme stanovili (v roku 2023)," povedal predstaviteľ NATO, ktorý si želal ostať v anonymite. Dodal, že tieto sily majú byť "k dispozícii do 30 dní". Dosiaľ nebolo zverejnené, koľkými vojakmi by prispeli jednotlivé členské krajiny.



Moskva viackrát poprela, že by mala v pláne zaútočiť na niektorého člena NATO. Agentúra Reuters pripomenula, že ruskí predstavitelia pred februárom 2022 viackrát vylúčili aj možnosť útoku na Ukrajinu.