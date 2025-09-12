< sekcia Zahraničie
NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia s názvom Zapad.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 12. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Vyzývame Rusko a Bielorusko, aby konali predvídateľne a transparentne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,“ povedal predstaviteľ Aliancie pre AFP. „Nevidíme žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu pre ktoréhokoľvek spojenca NATO,“ dodal.
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia s názvom Zapad. Konajú sa v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi.
Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských cvičení krajina v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté sú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru.
Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP. „Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily.
Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra.
„Vyzývame Rusko a Bielorusko, aby konali predvídateľne a transparentne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,“ povedal predstaviteľ Aliancie pre AFP. „Nevidíme žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu pre ktoréhokoľvek spojenca NATO,“ dodal.
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia s názvom Zapad. Konajú sa v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi.
Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských cvičení krajina v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté sú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru.
Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP. „Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily.
Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra.