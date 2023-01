NATO dočasne prevelilo do Rumunska tri lietadlá typu AWACS

Brusel 30. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia premiestnila tri pozorovacie lietadlá E-3A Airborne Warning and Control System (AWACS) na letisko v rumunskej Bukurešti. Cieľom je podporiť posilnenú prítomnosť NATO v tomto regióne a monitorovať ruskú vojenskú činnosť, informuje spravodajca TASR s odkazom na pondelňajšiu správu NATO.



Aliancia v tlačovej správe spresnila, že lietadlá AWACS dokážu monitorovať a detegovať lietadlá vzdialené stovky kilometrov, vďaka čomu sú ideálne na pomoc pri strážení vzdušného priestoru spojencov.



Od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine posilnilo NATO svoju prítomnosť v krajinách východnej Európy vytvorením nových mnohonárodných bojových skupín, vylepšených systémov protivzdušnej obrany, ako aj nasadením ďalších stíhačiek, pozorovacích lietadiel a lietadiel na tankovanie počas letu.



V prípade akejkoľvek krízy dokážu lietadlá AWACS poskytnúť ostatným vojenským zložkám "situačnú správu" o pohybe nepriateľských lietadiel a pomáhajú tak účinnejšie brániť územie spojencov.



Lietadlá prileteli do Bukurešti už 17. januára a ich nasadenie potrvá niekoľko týždňov. Patria do 14-člennej aliančnej flotily lietadiel AWACS, ktorá má sídlo v nemeckom meste Geilenkirchen, neďaleko hraníc s Holandskom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)