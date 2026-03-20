< sekcia Zahraničie
NATO dočasne stiahlo časť svojich síl z Iraku
Autor TASR
Bagdad 20. marca (TASR) - NATO v piatok oznámilo, že „upravuje“ svoju misiu v Iraku. Predstavitelia krajiny už skôr uviedli, že sily, ktoré sa nezúčastňujú na bojových operáciách, sa dočasne stiahli v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Môžeme potvrdiť, že upravujeme našu pozíciu v rámci misie NATO v Iraku,“ uviedla vo vyhlásení pre francúzsku agentúru hovorkyňa Aliancie Allison Hartová, pričom odmietla poskytnúť podrobnejšie informácie z bezpečnostných dôvodov.
NATO v tejto veci „úzko spolupracuje so spojencami a partnermi“, dodala.
„Neexistuje žiadny spor“ s irackou vládou, ozrejmil jeden z domácich predstaviteľov pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity. „Ide o dočasné stiahnutie. Vyjadrili obavy zo situácie (v regióne),“ dodal. Iný predstaviteľ tvrdil, že „celá misia NATO sa stiahla“, s výnimkou malého počtu pracovníkov.
Veliteľstvo misie NATO sídli na irackej vojenskej základni v opevnenej bagdadskej Zelenej zóne. Nachádza sa v blízkosti amerického veľvyslanectva, ktoré sa od začiatku vojny stalo cieľom viacerých útokov, pripomína AFP.
