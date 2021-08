NATO dodáva vybavenie afganským silám bojujúcim proti Talibanu

Brusel 3. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia poskytla zdravotnícky materiál a vybavenie afganským vládnym silám zapojeným do bojov proti bojovníkom radikálneho islamského hnutia Taliban. V utorok to uviedol hovorca NATO Dylan White.



"Bezpečnostná situácia v Afganistane je aj naďalej veľmi ťažká, preto naša pomoc prichádza v dôležitom čase," uviedol hovorca Severoatlantickej aliancie podľa tlačovej agentúry AFP.



Afganské vládne sily sa pokúšajú zabrániť bojovníkom Talibanu získať vojenskú kontrolu nad veľkými mestami v krajine, najmä v Kandaháre, Heráte a Laškargáhu.



"Zároveň so sťahovaním našich síl z krajiny budeme pokračovať v poskytovaní podpory Afganistanu, najmä poskytovaním vybavenia, ktoré pomôže afganským silám lepšie zaistiť ich vlastnú bezpečnosť," vysvetlil White.



Podľa jeho slov pomoc, ktorú Aliancia poskytuje afganských silám zahŕňa lekárske vybavenie na ošetrovanie zranených vojakov na bojisku a tiež zdravotnícke a lekárske vybavenie pre Národnú nemocnicu v Kábule.



White dodal, že k poskytnutej výbave patria aj nepriestrelné vesty, hasičské autá a vzdelávacie materiály, ktoré majú afganským deťom pomôcť nájsť nášľapné míny a vyhnúť sa im.



Rozhodnutie USA stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu podnietilo aj ostatných spojencov z NATO, aby postupne sťahovali svoje jednotky, ktoré boli súčasťou výcvikovej misie Rozhodná podpora. Súčasťou tejto misie bolo okolo 2500 Američanov a 7000 vojakov z ostatných spojeneckých krajín.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg 27. júla počas telefonického rozhovoru s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním potvrdil "pokračujúcou podporu" Aliancie pre Afganistan. Podľa hovorcu NATO táto podpora bude zahŕňať financovanie rôznych programov, civilnú prítomnosť a školenia pre afganských expertov v zahraničí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)