NATO: Holandsko zrejme nesplní 2 % cieľ výdavkov na obranu v roku 2024

Brusel/Amsterdam 16. augusta (TASR) - Holandsko ako členská krajina NATO pravdepodobne nesplní dvojpercentný cieľ výdavkov na obranu, a to aj napriek prísľubom, že tak urobí do roku 2024. V stredu to uviedol denník Telegraaf, informuje spravodajca TASR.



Podľa najnovších prognóz holandské výdavky na obranu v budúcom roku nedosiahnu viac ako 1,96 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Tým o 400 miliónov eur zaostanú za cieľom, ktorý očakáva Severoatlantická aliancia, napísal Telegraaf.



Júlové prognózy naznačili, že výdavky na obranu nedosiahnu dvojpercentný cieľ výdavkov na obranu stanovený spojencami z NATO ako minimálny, aspoň do roku 2027.



Dôvodom je, že rozpočet na obranu nerastie priamoúmerne s ekonomickým rastom krajiny, povedal pre denník hovorca ministerstva obrany.



Premiér Mark Rutte naposledy v júli prisľúbil, že Holandsko svoj rozpočtový obranný cieľ splní v roku 2024.



Skutočná situácia sa ukáže v septembri, keď Rutteho končiaca vláda zverejní návrh rozpočtu na rok 2024. V praxi to bude závisieť už od novej vlády, ktorá sa zrodí po predčasných parlamentných voľbách stanovených na 22. novembra.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)