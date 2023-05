NATO informovalo o troch veľkých cvičeniach na území Európy

Brusel 12. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok oznámila, že v rámci prípravy na jedno z cvičení v rámci operácie Defender 23 americká armáda otvára niektoré svoje sklady na území Európy s vozidlami, zbraňami a ďalším vojenským vybavením.



NATO vo svojej tlačovej správe uviedlo, že v obci Zutendaale na východe Belgicka prápor poľnej podpory americkej armády pre krajiny Beneluxu z vopred pripravených skladov naložil vybavenie na komerčné transportéry smerujúce do Rumunska. Tam sa americkí vojaci zúčastnia na cvičení Defender 23, ktoré zahŕňa použitie pontónových mostov, člnov a pontónových transportérov, informuje spravodajca TASR.



Vybavenie z belgického skladu dostane jednotka, ktorá na cvičenie prichádza z USA, a ktorá bude s jednotkami z iných krajín trénovať prejazd cez vodné prekážky. Cvičenie vedie rumunská nadnárodná vojenská divízia.



Operácia Defender, ktorá od 22. apríla do 23. júna prebieha pod velením armády USA, sa zameriava na strategické rozmiestnenie amerických síl v Európe za použitia vopred pripravených armádnych zásob a na rozvoj spoločnej taktiky a postupov so spojencami z NATO a ich partnermi.



Aliancia v posledných dňoch informovala aj o priebehu operácie Aurora 23, ktorá sa uskutočnila od 17. apríla do 11. mája na juhu Švédska a ktorá otestovala schopnosť tejto krajiny brániť sa potenciálnym hrozbám. Na tomto cvičení sa zúčastnilo 26.000 vojakov a personálu zo Švédska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.



Cieľom končiacej operácie Noble Jump 23 na Sardínii v Taliansku (26. apríl - 13. máj) je preveriť pripravenosť jednotiek síl rýchlej reakcie NATO na nasadenie do akcie v krátkom čase. Na tomto cvičení sa a zúčastnilo 2200 vojakov zo siedmich spojeneckých krajín Aliancie – Belgicko, Česko, Holandsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko a Nórsko -, pričom logistickú podporu poskytlo Taliansko ako hostiteľská krajina.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)