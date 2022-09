NATO je v prípade nepokojov pripravené poslať do Kosova viac vojakov

Priština 20. septembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) je pripravená zvýšiť počet svojich vojakov v Kosove v prípade, ak sa opäť zvýši napätie medzi tamojšími Srbmi v súvislosti s blížiacou sa zmenou legislatívy, ktorá sa týka poznávacích značiek na vozidlách. Uviedol to v utorok prvý zastupujúci veliteľ mierovej misie NATO v Kosove (KFOR), brigádny generál Luca Piperni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sme ostražití a pripravení konať... ak dôjde k zvýšeniu napätia, môžeme tiež siahnuť po rezervných silách..., ktoré môžeme povolať v krátkom čase," uviedol Piperni pre novinárov v Prištine.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. V Kosove je tak stále rozmiestnených približne 3700 mierotvorcov NATO, ktorí sa snažia zabrániť vypuknutiu nepokojov medzi etnickými Albáncami a Srbmi.



Snahy o zavedenie kosovských poznávacích značiek už v minulosti viedli k nepokojom medzi Srbmi žijúcimi na severe Kosova a miestnou políciou. Kosovskí Srbi dokonca v tom čase zabarikádovali miestne cestné komunikácie. Barikády boli odstránené až potom, čo na situáciu začali dohliadať príslušníci mierových jednotiek NATO a Kosovo súhlasilo, že odloží zavedenie nových poznávacích značiek do 31. októbra.



Podľa Piperniho je situácia zatiaľ pokojná, no krehká, pričom NATO nemôže vylúčiť, že príde k zvýšeniu napätia alebo k ďalším nepokojom na severe, keďže sa blíži termín zmeny poznávacích značiek.



"Ak dôjde k zhoršeniu situácie, sme pripravení zasiahnuť. Sme pripravení stáť medzi demonštrantmi a organizáciami pre bezpečnosť... Máme dosť vojakov na to, aby sme ukončili akékoľvek rastúce napätie," uviedol Piperni. Podľa agentúry Reuters sa tak odvolával na vojakov NATO, ktorí v súčasnosti nie sú v Kosove, no môžu byť povolaní ako posily.



Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie. V rámci prístupového procesu do EÚ súhlasili, že vyriešia vzájomné problémy a vybudujú si dobré susedské vzťahy, píše Reuters.