NATO je pripravené vyslať ďalších vojakov do Kosova

Oslo 1. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) je pripravená vyslať do Kosova ďalších vojakov, aby zastavili násilie na etnicky rozdelenom severe. Vo štvrtok to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, pričom prvých 700 vojakov je už na ceste. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



"Budeme ďalej ostražití. Budeme tam, aby sme zaistili bezpečné a nerušené prostredie a takisto upokojili a zmiernili napätie," povedal popri zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v nórskom Oslo.



Nepokoje na severe Kosova so srbským väčšinovým obyvateľstvom zosilneli, keď sa starostovia albánskej národnosti ujali funkcií po aprílových komunálnych voľbách. Tamojší Srbi voľby bojkotovali a zhoršenie situácie vyčítajú Spojené štáty a ich spojencovi Prištine.



NATO sa rozhodlo posilniť 4000-člennú misiu v oblasti ďalšími 700 vojakmi po tom, čo bolo v pondelok 29. mája počas násilností zranených 30 vojakov mierových síl vedených touto alianciou (KFOR) a 52 protestujúcich srbskej národnosti.



Stoltenberg označil násilie proti vojakom NATO za "úplne neprijateľné".



"Náš odkaz Belehradu a Prištine je, že musia opäť viesť poctivý dialóg sprostredkovaný Európskou úniou," doplnil.



Pre bojkot Srbov v lokalitách na severe Kosova sa podarilo zvoliť albánskych starostov v inak väčšinovo srbských obciach pri účasti nižšej ako 3,5 percenta. Minulý týždeň zložili prísahu vláde kosovského premiéra Albina Kurtiho, a to napriek výzvam EÚ a USA na zmierenie oboch komunít.