Streda 20. máj 2026
NATO kúpi 2 systémy na boj proti dronom, chrániť budú sídlo v Bruseli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Brusel/Paríž 20. mája (TASR) - Francúzska spoločnosť Sopra Steria v stredu oznámila, že jej dcérska firma CS Group získala kontrakt na zabezpečenie ochrany pred dronmi pre hlavný štáb Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli a tamojšiu rezidenciu generálneho tajomníka Marka Rutteho. Francúzska IT konzultačná skupina v rámci zmluvy nainštaluje dva systémy BOREADES. Hodnota kontraktu nebola zverejnená. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

BOREADES umožňuje detekciu, sledovanie a zneškodňovanie bezpilotných strojov, uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti Sopra Steria.

Spoločnosť CS Group uviedla, že viac ako 50 týchto systémov je už v prevádzke a takmer sto ďalších vo výrobe.

CS Group uspela v medzinárodnom výberovom konaní, ktoré Aliancia pred časom vyhlásila a v ktorom si vyberala z ponúk niekoľkých desiatok výrobcov z celého sveta.

Systém BOREADES bol nasadený aj na významných verejných podujatiach vo Francúzsku, napríklad počas olympijských hier v Paríži či na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa dobytia Bastily.

Technológie proti dronom sa v posledných rokoch dostali do centra pozornosti, lebo vojny na Ukrajine a na Blízkom východe poukázali na hrozbu, ktorú predstavujú bezpilotné stroje pre vojenskú aj civilnú infraštruktúru.
