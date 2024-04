NATO: Ministri zahraničných vecí aliancie neformálne zasadnú v Prahe

Brusel/Praha 23. apríla (TASR) - Neformálne zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí sa uskutoční 30. - 31. mája v Prahe, informuje TASR podľa oficiálnej tlačovej správy NATO.



Zasadnutiu bude predsedať generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. České ministerstvo zahraničných vecí o tomto zasadnutí informovalo už vo februári.



"Tento rok uplynie 25 rokov od vstupu ČR do NATO a 22 rokov od pražského summitu, na ktorom sme do Aliancie pozvali ďalších sedem krajín strednej a východnej Európy," pripomenul vtedy český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Stretnutie je podľa jeho slov tiež pripomienkou 75. výročia od založenia Aliancie.



Zároveň zdôraznil, že schôdzka bude najväčšou aliančnou akciou v Česku od summitu v Prahe v roku 2002.



NAC so sídlom v Bruseli je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO. Bola založená podpisom Severoatlantickej zmluvy vo Washingtone v apríli 1949. V roku 2004 do Aliancie vstúpilo Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, SR a Slovinsko. Česko je členom NATO od roku 1999.