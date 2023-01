NATO: Misia KFOR odstránila na severe Kosova posledné cestné zátarasy

Brusel 6. januára (TASR) - Vojenská mierová misia KFOR pod taktovkou NATO vo štvrtok odstránila posledné zátarasy blokujúce cesty v severnom Kosove. Podarilo sa to nasadením ženijných jednotiek do oblastí Dudin Krš a na dopravnej magistrále Srbovac, uviedla v piatok Severoatlantická aliancia v správe pre médiá.



O likvidácii zátarasov, ktoré blokovali cesty sa rozhodlo 28. decembra 2022 na základe mandátu Bezpečnostnej rady OSN pre KFOR a v súlade s rezolúciou č. 1244 z roku 1999. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečné prostredie a slobodu pohybu v prospech všetkých komunít žijúcich v Kosove.



Etnickí Srbi na protest proti zatknutiu srbského expolicajta, ktorý napadol kosovského policajta počas demonštrácie v decembri zablokovali hraničné priechody so Srbskom. Priština požiadala mierové sily NATO, aby zátarasy odstránili, inak to urobí sama. Belehrad zareagoval vyhlásením bojovej pohotovosti armády a vyzval Prištinu na ukončenie "útokov" na etnických Srbov v Kosove.



NATO a EÚ sa odvtedy snažili o zmiernenie napätia. Aliancia zdôraznila, že demontáž posledných zátarás bola rýchla a bezpečná, aby sa predišlo neželaným incidentom.



"Misia KFOR zostáva aj naďalej mimoriadne ostražitá. Má spôsobilosti a personál na to, aby každý deň a v plnej miere vykonávala mandát OSN, čím prispieva k bezpečnosti v Kosove a stabilite v regióne západného Balkánu," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení NATO.



Aliancia zároveň zdôraznila, že aj naďalej podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou, vedený pod taktovkou EÚ, ako hlavnú platformu na nájdenie riešení, ktoré budú rešpektovať práva všetkých komunít v Kosove a na vybudovanie trvalého mieru a bezpečnosti v celom regióne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)