NATO musí byť odhodlané investovať do obrany, povedal Pavel ministrom

Praha 30. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia musí na júlovom summite vo Washingtone ukázať jednotu a odhodlanosť investovať do kolektívnej obrany. Ministrom zahraničných vecí krajín NATO to vo štvrtok povedal český prezident Petr Pavel, ktorý ich a tiež šéfa Aliancie privítal na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



"Aliancia musí (na summite) ukázať jednotu, odhodlanosť a pripravenosť investovať do kolektívnej obrany. Je v našom spoločnom záujme preukázať vôľu poskytnúť všetku potrebnú podporu Ukrajine pri jej obrane proti ruskej agresii," povedal ministrom český prezident. Podľa neho výsledok konfliktu na Ukrajine bude na dlhé roky vplývať na medzinárodné vzťahy a bezpečnosť v Európe.



Podotkol, že Jens Stoltenberg je druhým najdlhšie pôsobiacim generálnym tajomníkom NATO v jeho histórii. Český prezident zároveň pripomenul, že počas Stoltenbergovho desaťročného pôsobenia na čele organizácie museli jej členské štáty čeliť nezanedbateľným prekážkam. NATO sa však podľa Pavla dokázalo vďaka Stoltenbergovi prispôsobiť novým výzvam.



Český prezident tiež pripomenul, že Aliancia plní svoje ciele súvisle už 75 rokov. "Určite to oslávime vo Washingtone. Je to jednak záväzok a jednak inšpirácia pre ďalšie generácie," povedal Pavel. Dodal, že pre Česko znamená členstvo v Aliancii bezpečnosť a podporu prosperity.



Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO prišli vo štvrtok do Prahy na dvojdňové neformálne rokovanie. Mali by hovoriť o pomoci Ukrajine a tiež ladiť postoje pred summitom vo Washingtone. Stretnutie je špecifické tým, že nemá presne danú agendu ani spoločný formálny výstup.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)