NATO: Na Ukrajine zomrelo alebo sa zranilo 900.000 ruských vojakov

Brusel 3. apríla (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zomrelo alebo utrpelo zranenia približne 900.000 ruských vojakov. Rusko takisto prišlo o viac než 4000 tankov. S odvolaním sa na predstaviteľov NATO o tom vo štvrtok informovali agentúry AFP a DPA, píše TASR.



Vo vojne, ktorú Rusko rozpútalo napadnutím susednej krajiny vo februári 2022, zomrelo podľa odhadu NATO až 250.000 ruských vojakov. Len vo februári tohto roka Rusko zaznamenalo 35.140 vojenských obetí, povedal na okraj schôdzky ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli nemenovaný predstaviteľ, ktorého citovala DPA.



Vrchný veliteľ NATO Christopher Cavoli americkým zákonodarcom na paralelnom štvrtkovom zasadnutí Senátu USA zase povedal, že Rusi dosiaľ prišli o vyše 4000 tankov, čo je toľko, koľko má vo svojej výbave americká armáda.



Amerického generála sa na senátnom výbore pre ozbrojené služby pýtali, aký dopad by malo, keby Washington neposkytol Ukrajine ďalšiu vojenskú a spravodajskú pomoc, ako to už vo februári nakrátko urobil americký prezident Donald Trump po roztržke s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.



„Zrejme by to malo prudký a škodlivý vplyv na ich schopnosť bojovať,“ povedal Cavoli. Poznamenal, že ukrajinské sily sú závislé od pomoci USA pri zostreľovaní ruských rakiet, ako aj od ich spravodajských informácií, ktoré im pomáhajú zamerať sa na veliteľské stanovištia a logistické oblasti Moskvy.



Spojené štáty za uplynulé viac než tri roky poskytli Kyjevu vojenskú pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov. Od Trumpovho nástupu do funkcie začiatkom tohto roka však nový balík pomoci pre Kyjev neoznámili.



Hoci sa ukrajinským silám podarilo po počiatočnom postupe ruskej armády v prvých mesiacoch konfliktu získať späť časť svojho územia, obe strany už istý čas vedú opotrebovaciu vojnu, počas ktorej zaznamenávajú územné zisky skôr Rusi.



Severoatlantická aliancia odhaduje, že situácia na bojisku zostáva veľmi zložitá. „Hoci v najbližších mesiacoch neočakávame výrazné narušenie ukrajinskej obrany, aj keď Moskva bude pokračovať v postupe, domnievame sa, že Rusko bude naďalej zvyšovať tlak na frontovej línii a na Ukrajine vo všeobecnosti,“ povedal nemenovaný predstaviteľ NATO.



Rusko podľa jeho slov pokračuje vo svojej stratégii „vysoké straty výmenou za pomalé zisky“, pričom pripomenul nedávne územné úspechy ruských síl na východe Ukrajiny vrátane obsadenia mesta Toreck a oblastí neďaleko Pokrovska.