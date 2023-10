NATO vyzýva Izrael, aby pri útokoch v Gaze reagoval proporcionálne

Brusel 12. októbra (TASR) - Členské štáty aliancie NATO vo štvrtok na svojom zasadnutí v Bruseli potvrdili podporu pre Izrael, pričom však vyzvali, aby izraelská armáda reagovala na útoky palestínskeho hnutia Hamas "proporcionálne".



Ako uviedla agentúra AFP, izraelský minister obrany Joav Galant vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie informoval svojich kolegov z vojenskej aliancie, ako izraelská armáda zasahuje proti islamistickým militantom z pásma Gazy, ktorí prenikli na územie Izraela a zabili viac ako 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Vo vyhlásení ministrov obrany sa uvádza, že Severoatlantická aliancia čo najdôraznejšie odsúdila teroristické útoky Hamasu a ubezpečila Izrael, že tejto situácii nečelí osamotene.



"Spojenci vyjadrili solidaritu s Izraelom a dali jasne najavo, že má právo brániť sa proti týmto neospravedlniteľným teroristickým činom," píše sa vo vyhlásení.



Krajiny NATO "vyzvali Hamas, aby okamžite prepustil všetkých rukojemníkov a aby čo najviac chránil civilistov. Spojenci tiež dali jasne najavo, že žiadny štát ani organizácia by sa nemali snažiť využiť (vzniknutú) situáciu alebo ju eskalovať."



Vo vyhlásení aliancie sa ďalej uvádza, že "viacerí spojenci NATO dali jasne najavo, že Izraelu... poskytujú praktickú podporu".



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Galant rezortných kolegov informoval o zverstvách spáchaných komandami Hamasu na deťoch, ženách, mužoch a starcoch a ukázal im aj necenzurované video.



"Boli sme tvrdo zasiahnutí. Nemýľte sa však – rok 2023 nie je rokom 1943. Sme rovnakí Židia, ale máme iné schopnosti. Štát Izrael je silný. Sme jednotní a silní," vyhlásil.



Vo svojom príspevku označil Hamas za "ISIS (extrémistickú skupinu Islamský štát) v Gaze" a za "divokú organizáciu financovanú a podporovanú Iránom". Vyhlásil, že izraelská armáda Hamas "zničí. A budeme prenasledovať jedného každého muža s krvou našich detí na rukách."



Galant vo svojom vystúpení vyjadril uznanie za prejav solidarity s Izraelom, najmä za podporu zo strany Spojených štátov.



AFP pripomenula, že americký prezident Joe Biden, ktorý rozhodol o zaslaní vojenskej pomoci Izraeli, nástojí, že Izrael napriek "všetkému hnevu a frustrácii... musí konať podľa pravidiel (vedenia) vojny".



Britský minister obrany Grant Shapps vo štvrtok trval na tom, že Izrael "ide (v Gaze) po teroristoch".



"Úmyselne neútočia na civilistov," povedal novinárom v sídle NATO. "To je veľmi, veľmi dôležitý, zásadný rozdiel, ktorý podľa mňa musí pochopiť celý svet."