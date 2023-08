NATO: Nemecko si cvičením na Islande preskúša presun leteckých síl

Brusel 7. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia v pondelok potvrdila, že nemecké vojenské letectvo v rámci cvičenia rýchleho nasadenia vyslalo na Island bojové lietadlá, ktoré sa zúčastňujú na cvičení Rapid Viking. Tieto manévre koordinuje Centrum kontroly a hlásenia (CRC) NATO v Keflavíku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cvičenie Rapid Viking pomôže nemeckým leteckým posádkam z letky taktického letectva 73 "Steinhoff" zoznámiť sa so vzdušným priestorom Islandu a lietaním v arktických podmienkach. Cvičenie je zároveň príležitosťou pre nemecké vojenské letectvo ukázať, ako rýchlo sa môže nadzvukovou rýchlosťou presunúť do Reykjavíku.



Aliancia spresnila, že od 28. júla do 10. augusta je šesť nemeckých stíhačiek Eurofighter a 50 členov personálu nasadených na leteckej základni Keflavík, ktorá je k dispozícii NATO a odkiaľ bude letka vykonávať osem cvičných letov denne.



Podobné rýchle presuny si nemecké letectvo vyskúšalo aj počas misie v Estónsku vlani v októbri a počas vlaňajšieho cvičenia v indo-tichomorskom regióne s pristátím v Singapure.



Nemecko vyslalo bojové lietadlá na Island prvýkrát za posledných desať rokov. Luftwaffe tam bola naposledy nasadená v roku 2012 ako súčasť rotačnej mierovej leteckej policajnej misie NATO.



Island je členskou krajinou NATO, ktorá nemá vlastnú armádu, ani letectvo. Spojenci prejavujú solidaritu s 375.000 obyvateľmi tohto ostrova jeho vojenskou ochranou a dočasnými leteckými policajnými misiami NATO.



Od roku 2018 patria nasadenia na Island pod velenie spojeneckého letectva a sú riadené Severným centrom kombinovaných leteckých operácií NATO v lokalite Uedeme v Nemecku.