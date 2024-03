NATO neplánuje vyslať vojakov na Ukrajinu, potvrdil Stoltenberg

Brusel 11. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) nemá v pláne vyslať na Ukrajinu vojakov. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelkovom rozhovore pre agentúru Reuters. TASR o tom informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



Keby niektoré členské krajiny NATO vyslali na Ukrajinu vojakov, ovplyvnilo by to Alianciu ako celok, keďže jej členovia sú viazaní paktom o kolektívnej obrane, povedal Stoltenberg.



Francúzsky prezident Macron nedávno hypoteticky nevylúčil vyslanie vojakov západných krajín na Ukrajinu. Vyjadril sa tak po februárovej konferencii európskych lídrov v Paríži, pričom uviedol, že aj keď "nie je zhoda" na vyslaní západných pozemných vojakov na Ukrajinu, "nič sa nedá vylúčiť".



Od myšlienky vyslania vojakov európskymi krajinami alebo krajinami aliancie NATO na Ukrajinu sa následne dištancovali viacerí predstavitelia vlád štátov EÚ, Británie, Spojených štátov aj vedenia Aliancie. Francúzski predstavitelia tiež trvali na tom, že takéto sily by mali len úlohu podporovať operácie ako napríklad odmínovanie, a nie bojovať proti ruským silám.



"Myslím si, že je dôležité, aby sme sa radili a aby sme mali spoločný prístup k týmto dôležitým témam, pretože sú dôležité pre nás všetkých," reagoval šéf NATO na Macronove vyjadrenie.