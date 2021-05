NATO obmedzí Bielorusku prístup do svojej bruselskej centrály

Brusel 31. mája (TASR) - Zamestnancom bieloruskej diplomatickej misie pri NATO bude obmedzený prístup do bruselskej centrály Aliancie. S odvolaním sa pondelňajšie vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga o tom informovala agentúra Reuters.



Ako uvádza Reuters, NATO k tomuto kroku pristúpilo viac ako týždeň po nútenom presmerovaní letu spoločnosti Ryanair a následnom zadržaní bieloruského novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky.



"Rozhodli sme sa obmedziť prístup bieloruského personálu do centrály NATO," uviedol bez bližších podrobností Stoltenberg na tlačovej konferencii pred utorkovými rokovaniami ministrov obrany a zahraničných vecí členských krajín NATO.



Bielorusko síce nie je členom Severoatlantickej Aliancie, no od pádu Sovietskeho zväzu v roku 1992 s NATO udržiava vzťahy a od roku 1998 zriadilo pri NATO v Bruseli svoju diplomatickú misiu.



V rámci tejto partnerskej spolupráce sa bieloruský personál môže v sídle NATO i v členských krajinách Aliancie zúčastňovať stretnutí, ktoré sa napríklad zaoberajú otázkami kontroly zbrojenia či vojenského vzdelávania, približuje Reuters.



Ako uvádza agentúra Reuters, odklon lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré bolo 23. mája bieloruskou stranou nútené pristáť v Minsku, a následné zadržanie kritika vlády a novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky, vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva.



Počas uplynulého víkendu sa vo viacerých metropolách Európy konali protestné akcie, ktorých účastníci žiadali slobodu pre Prataseviča a ďalších zadržiavaných prívržencov bieloruskej opozície.