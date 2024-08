NATO oceňuje spoluprácu spojencov pri výmene väzňov

Brusel/New York 1. augusta (TASR) - NATO vo štvrtok ocenilo spoluprácu spojencov pri výmene väzňov medzi Ruskom a ďalšími krajinami. Organizácia Spojených národov vyjadrila úľavu v spojitosti s prepustením novinárov či ľudskoprávnych aktivistov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Vítame dnešné prepustenie viacerých politických väzňov z Ruska," uviedla hovorkyňa NATO Farah Dakhlallahová. Dodala, že na ich prepustení sa podieľalo viacero členských krajín Severoatlantickej aliancie.



"Všetci novinári a ochrancovia ľudských práv zadržaní len za to, že si vykonávali svoju prácu, musia byť prepustení," uviedol na sociálnej sieti X Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva.



Úrad dodal, že vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril úľavu v spojitosti s prepustením vrátane amerického novinára Evana Gershkovicha, novinárky Alsu Kurmaševovej, kritika Kremľa Vladimira Kara-Mutzu či ľudskorprávneho aktivistu Olega Orlova.



Vo štvrtok v Ankare došlo k rozsiahlej výmene väzňov medzi Ruskom, Bielorusom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom. Medzi osobami, ktoré Rusko prepustilo, boli aj traja americkí občania a jedna osoba so stálym pobytom v USA. Do vlasti sa vracajú napríklad novinár Gershkovich či bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan.