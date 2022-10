NATO odmieta ruské obvinenia, že Ukrajina chce použiť špinavú bombu

Washington 24. októbra (TASR) - Rusko nesmie použiť falošné tvrdenia o "špinavej bombe" na eskaláciu konfliktu na Ukrajine. V pondelok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spojenci NATO odmietajú toto obvinenie. Rusko to nesmie použiť ako zámienku na eskaláciu. Naďalej pevne podporujeme Ukrajinu," napísal Stoltenberg na sociálnej sieti Twitter po rozhovore s ministrami obrany USA Lloydom Austinom a Británie Benom Wallaceom.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v nedeľu v telefonátoch s rezortnými partnermi z Británie, Francúzska a Turecka vyjadril znepokojenie nad možnými provokáciami Ukrajiny s použitím takzvanej špinavej bomby.



Ukrajina po ruských obvineniach v pondelok pozvala inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby preskúmali jej zariadenia, v ktorých by sa podľa tvrdení Moskvy údajne mohla vyvíjať alebo vyrábať takzvaná špinavá bomba. Šéf MAAE Rafael Grossi podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu s takouto misiou súhlasil.



Takzvaná špinavá bomba je zbraň určená na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, vysvetľuje AFP.