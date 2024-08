NATO označilo počínanie Ruska za nezodpovedné a potenciálne nebezpečné

Brusel 27. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v pondelok skritizovala počínanie Ruska a označila ho za nezodpovedné a potenciálne nebezpečné. Vyhlásenie nasledovalo po správach o pravdepodobnom prieniku ruského dronu do poľského vzdušného priestoru. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Od úplnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 sa na území spojencov niekoľkokrát našli úlomky ruských dronov a rakiet. Hoci nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali úmyselný útok Ruska proti spojencom, tieto činy sú nezodpovedné a potenciálne nebezpečné," uviedla hovorkyňa NATO Farah Dakhlallahová. Aliancia taktiež ostro odsúdila pokračujúce útoky Ruska na ukrajinských civilistov a civilnú infraštruktúru.



Rusko počas masívneho pondelňajšieho útoku vypustilo na Ukrajinu vyše 200 rakiet, striel a dronov. Objekt prenikol do poľského vzdušného priestoru približne o 06.43 h. Na území Poľska ho potvrdili najmenej tri radarové stanice, uviedol Maciej Klisz, šéf operačného veliteľstva poľskej armády.



Dodal, že nad objektom mal plnú kontrolu a bol pripravený ho zostreliť, zastavili ho však poveternostné podmienky. Objekt zmizol asi po 25 kilometroch na poľskom území.