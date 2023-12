NATO oznámilo zvýšenie svojho vojenského a civilného rozpočtu

Brusel 14. decembra (TASR) - Severoatlantická aliancia v stredu (13.12) oznámila zvýšenie vojenského rozpočtu na rok 2024 o 12 percent, na 2,03 miliardy eur. Svoj civilný rozpočet zvýši o 18,2 percenta, na 438,1 milióna eur, informuje bruselský spravodajca TASR.



Podľa NATO zvýšenie spoločného rozpočtu umožní spojencom efektívnejšie riešiť spoločné bezpečnostné výzvy.



Civilný rozpočet NATO pokrýva personálne fondy, prevádzkové náklady a výdavky na chod veliteľstva NATO v Belgicku a jeho civilný medzinárodný personál. Vojenský rozpočet pokrýva prevádzkové náklady veliteľských štruktúr, misií a operácií NATO po celom svete.



Na madridskom summite v roku 2022 sa členské krajiny NATO dohodli, že budú viac investovať do svojich štruktúr v reakcii na zvýšenú globálnu konkurenciu a hrozby pre euroatlantickú bezpečnosť, ktorou je najmä ruská agresia proti Ukrajine.



Na summite vo Vilniuse v júli tohto roku lídri NATO prijali dodatočné opatrenia na posilnenie obranyschopnosti a odstrašovacích schopností NATO a zaviazali sa zabezpečiť na to aj primerané finančné zdroje.



Jedným z hlavných prvkov je Program bezpečnostných investícií NATO (NSIP), ktorý pokrýva hlavné stavby a investície do systému velenia a riadenia. Strop NSIP na rok 2024 bol stanovený na 1,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 30 percent v porovnaní s rokom 2023.



