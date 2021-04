NATO: Plán Ruska blokovať oblasti Čierneho mora je neoprávnený

Brusel 16. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok zdôraznila, že medializovaný plán Ruska zatvoriť niektoré oblasti Čierneho mora považuje za "neoprávnený". NATO zároveň vyzvalo Moskvu, "aby zabezpečila voľný prístup do ukrajinských prístavov v Azovskom mori". Informovala o tom agentúra AFP.



Ruská "pokračujúca militarizácia Krymu, Čierneho mora a Azovského mora predstavuje ďalšie ohrozenie nezávislosti Ukrajiny a oslabuje stabilitu širšieho regiónu", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.



Ruské štátne médiá v piatok informovali, že Moskva má v úmysle zakázať až do konca októbra plavby zahraničných vojenských a oficiálnych štátnych lodí v niektorých oblastiach Čierneho mora.



Obmedzenia sa budú týkať západného cípu Krymu, južného pobrežia polostrova od prístavného mesta Sevastopol po letovisko Hurzuf a "obdĺžnika" pri Kerčskom polostrove neďaleko Opukskej prírodnej rezervácie.



Posledná oblasť sa nachádza neďaleko Kerčského prielivu, ktorý spája Čierne more s Azovským morom a je mimoriadne dôležitý pre vývoz obilia a ocele z Ukrajiny.



Tento krok vyvolal znepokojenie Spojených štátoch a Európskej únie. NATO obavy zopakovalo a vyhlásilo, že by išlo "o neoprávnený krok". Aliancia zároveň vyzvala Rusko, aby "eskaláciu okamžite ukončilo, zastavilo provokácie a rešpektovalo svoje medzinárodné záväzky".



Ukrajina mohla voľne využívať Kerčský prieliv pre plavby, tak ako Rusko, až do roku 2014 - vtedy však Rusko po anektovaní Krymu začalo úplne ovládať túto vodnú cestu. Cez Kerčský prieliv vedie aj drahý 19-kilometrový most, spájajúci Krym s pevninou Ruska, ktorý Moskva otvorila v roku 2018.