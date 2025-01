NATO: Plán vraždy šéfa Rheinmetallu bol súčasťou sabotážnej kampane

Berlín 28. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia v utorok uviedla, že sabotážne činy vykonané v jej členských krajinách v uplynulých rokoch zahŕňali aj hrozby zosnovania vrážd vedúcich predstaviteľov priemyslu, ako je šéf nemeckej zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Zástupca asistenta generálneho tajomníka NATO pre inovácie, hybridné hrozby a kybernetickú obranu James Appathurai v Európskom parlamentu potvrdil hrozbu voči generálnemu riaditeľovi Rheinmetallu Arminovi Pappergerovi, o ktorej dosiaľ informovali len médiá.



Appathurai povedal, že k sabotážnej kampani patrili "vykoľajenia vlakov, podpaľačské útoky, útoku na majetok politikov, hrozby plánov zavraždenia vedúcich predstaviteľov priemyslu, ako je šéf Rheinmetallu, no boli tam aj iné plány".



Televízia CNN v júli minulého roka informovala, že plán zavraždiť Pappergera bol súčasťou zámerov ruskej vlády voči riadiacim pracovníkom zbrojárskych firiem v Európe, ktorí podporujú Ukrajinu vo vojne proti Rusku. Kremeľ takéto obvinenia odmietol.



Appathurai uviedol, že Západu sa v minulosti podarilo zabrániť Rusku v sabotážnych činoch stanovením "červených čiar" na najvyššej úrovni. Bolo to aj v prípade odhalenia zápalných zariadení, ktoré mali byť použité proti letom spoločnosti DHL v nemeckom sklade.



Západ by podľa jeho slov nemal akceptovať súčasnú úroveň sabotáží ako normálnu. NATO tvrdí, že počet prípadov je na rekordne vysokej úrovni. Spojenci tiež uznávajú potrebu dôraznejšie riešiť opakované incidenty v Baltskom mori, priblížil Appathurai.



Appathurai okrem toho uviedol, že NATO by malo byť asertívnejšie a nie vždy čakať s podniknutím opatrení na ukončenie policajného vyšetrovania, ktoré môže trvať aj šesť alebo sedem mesiacov.



"Podľa nášho názoru je pripísanie zodpovednosti dôležité, no nemôže byť prekážkou konania," zdôraznil s tým, že NATO musí konať, ak dochádza k pokračujúcemu poškodzovaniu podmorskej infraštruktúry loďami tzv. tieňovej flotily.



"Podmorskými káblami prechádzajú ekonomické aktivity za desať biliónov dolárov, z toho štyri bilióny cez Atlantik," upozornil Appathurai. "Ak sú prerušené, nastávajú veľké ekonomické škody," dodal.



Členovia NATO sa chcú dohodnúť na stratégii boja proti hybridným hrozbám pred summitom Aliancie v Haagu koncom júna tohto roka.