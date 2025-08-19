Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NATO plánuje na stredu virtuálnu debatu o Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Vojenský výbor NATO je najvyšším vojenským orgánom Aliancie a radí Severoatlantickej rade ako politickému orgánu NATO v otázkach obrany a vojenskej stratégie.

Autor TASR
Londýn/Brusel 19. augusta (TASR) - V súvislosti s intenzívnou diplomatickou aktivitou týkajúcou sa vojny na Ukrajine sa v stredu uskutoční rokovanie náčelníkov generálnych štábov armád 32 členských krajín aliancie NATO. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Ako podľa televízie Sky News v utorok spresnil predseda vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone, pôjde o virtuálne stretnutie. Podľa Sky News hlavnou témou rokovania bude Ukrajina.

Agentúra Reuters medzičasom informovala, že generál amerického letectva Alexus Grynkewich, ktorý dohliada na všetky operácie NATO v Európe, v rámci avizovanej videokonferencie predstaví aktuálne informácie o súčasnom bezpečnostnom prostredí a výsledky minulotýždňového stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške.

Správa o virtuálnom rokovaní náčelníkov generálnych štábov NATO sa objavila v čase, keď európski lídri pokračujú v rokovaniach s Kyjevom a Washingtonom o bezpečnostných zárukách pre vojnou sužovanú Ukrajinu. Na svojom rokovaní sa v utorok zišli aj zástupcovia koalície krajín ochotných podporovať Ukrajinu, ktorí diskutovali o pokroku dosiahnutom na pondelkovom stretnutí niektorých európskych lídrov, prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone.
