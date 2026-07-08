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NATO plánuje nakúpiť švédske lietadlá včasnej výstrahy GlobalEye
NATO uprednostnilo švédskeho výrobcu lietadiel typu AWACS pred konkurenčnou ponukou E-7 Wedgetail americkej spoločnosti Boeing.
Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v utorok oznámila, že plánuje investovať približne 4,5 miliardy dolárov do nákupu až desiatich lietadiel včasnej výstrahy GlobalEye od švédskej spoločnosti Saab. Majú nahradiť starnúcu letku amerických strojov E-3 Sentry z čias studenej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
NATO uprednostnilo švédskeho výrobcu lietadiel typu AWACS pred konkurenčnou ponukou E-7 Wedgetail americkej spoločnosti Boeing. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte uviedol, že lietadlá GlobalEye, ktoré sú postavené na platforme kanadských menších luxusných strojov Bombardier Global 6500, by mohli zasiahnuť aj proti hrozbám, ako sú roje dronov.
„Týmto spôsobom zabezpečíme, že kapacity NATO v oblasti sledovania a včasného varovania zostanú silné a vierohodné aj v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal Rutte počas fóra obranného priemyslu v rámci summitu NATO v Ankare.
Formálne oznámenie plánu nákupu strojov GlobalEye znamená, že NATO teraz vstupuje do rokovaní so spoločnosťou Saab. Jej generálny riaditeľ Micael Johansson odhadol hodnotu nákupu na až 4,5 miliardy dolárov. Novinárom povedal, že Saab by mohla s dodávkami začať v roku 2030, ak by sa príslušná dohoda podpísala čoskoro.
Konečný počet lietadiel, ktoré sa niekoľko členských štátov NATO chystá kúpiť, zatiaľ nie je známy. Ešte zvažujú, či objednať drahšiu verziu GlobalEye, ktorá je schopná dopĺňať palivo vo vzduchu. Spočiatku by však touto schopnosťou nedisponovala a bola by pridaná až neskôr, uviedol predstaviteľ oboznámený s plánmi. Dopĺňanie paliva za letu u staršej flotily lietadiel AWACS sa podľa Reuters ukázalo ako užitočné pri misiách v blízkosti Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump dlhodobo vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Zároveň však európske štáty nabáda, aby nakupovali viac amerického vybavenia. Rutte sa na podujatí v Ankare zdôrazniť medzinárodný pôvod systému GlobalEye.
„Rovnako ako jeho predchodca je aj GlobalEye transatlantickým programom, na ktorom sa podieľajú priemyselné odvetvia z Európy a Kanady s podstatným príspevkom zo strany amerického priemyslu. Je to skutočný úspech, ktorý opäť vznikol v rámci NATO,“ povedal šéf NATO.
NATO uprednostnilo švédskeho výrobcu lietadiel typu AWACS pred konkurenčnou ponukou E-7 Wedgetail americkej spoločnosti Boeing. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte uviedol, že lietadlá GlobalEye, ktoré sú postavené na platforme kanadských menších luxusných strojov Bombardier Global 6500, by mohli zasiahnuť aj proti hrozbám, ako sú roje dronov.
„Týmto spôsobom zabezpečíme, že kapacity NATO v oblasti sledovania a včasného varovania zostanú silné a vierohodné aj v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal Rutte počas fóra obranného priemyslu v rámci summitu NATO v Ankare.
Formálne oznámenie plánu nákupu strojov GlobalEye znamená, že NATO teraz vstupuje do rokovaní so spoločnosťou Saab. Jej generálny riaditeľ Micael Johansson odhadol hodnotu nákupu na až 4,5 miliardy dolárov. Novinárom povedal, že Saab by mohla s dodávkami začať v roku 2030, ak by sa príslušná dohoda podpísala čoskoro.
Konečný počet lietadiel, ktoré sa niekoľko členských štátov NATO chystá kúpiť, zatiaľ nie je známy. Ešte zvažujú, či objednať drahšiu verziu GlobalEye, ktorá je schopná dopĺňať palivo vo vzduchu. Spočiatku by však touto schopnosťou nedisponovala a bola by pridaná až neskôr, uviedol predstaviteľ oboznámený s plánmi. Dopĺňanie paliva za letu u staršej flotily lietadiel AWACS sa podľa Reuters ukázalo ako užitočné pri misiách v blízkosti Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump dlhodobo vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Zároveň však európske štáty nabáda, aby nakupovali viac amerického vybavenia. Rutte sa na podujatí v Ankare zdôrazniť medzinárodný pôvod systému GlobalEye.
„Rovnako ako jeho predchodca je aj GlobalEye transatlantickým programom, na ktorom sa podieľajú priemyselné odvetvia z Európy a Kanady s podstatným príspevkom zo strany amerického priemyslu. Je to skutočný úspech, ktorý opäť vznikol v rámci NATO,“ povedal šéf NATO.