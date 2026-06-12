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Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
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NATO plánuje upraviť mierovú misiu v Kosove

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa NATO sa očakáva, že k postupnému znižovaniu počtu vojakov dôjde v súlade s národnými cyklami rotačných nasadení od teraz do budúceho roka.

Autor TASR
Brusel 12. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia v priebehu budúceho roka postupne upraví stav svojich mierových síl v Kosove (KFOR), ktoré tam pôsobia od roku 1999, a to vzhľadom na stabilnú bezpečnostnú situáciu v krajine. NATO o tom informovalo v piatok, píše TASR podľa agentúry Reuters.

„NATO a KFOR sú plne odhodlané zaistiť bezpečnosť a ochranu v Kosove,“ uviedol vo vyhlásení americký generál a hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich.

„Práve toto odhodlanie viedlo k väčšej stabilite, keďže bezpečnostné organizácie v Kosove sa stali schopnejšími. Súčasné podmienky vytvárajú príležitosť na ďalšiu optimalizáciu veľkosti a postavenia KFOR,“ dodal.

Podľa NATO sa očakáva, že k postupnému znižovaniu počtu vojakov dôjde v súlade s národnými cyklami rotačných nasadení od teraz do budúceho roka. Aliancia dodala, že zmeny budú prebiehať postupne a v súlade s podmienkami na mieste. V prípade potreby by mohlo byť tieto opatrenia zrušené.
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