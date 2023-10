NATO po poškodení infraštruktúry posilňuje hliadky v Baltskom mori

Brusel 19. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia posilňuje hliadky v Baltskom mori. Navyšuje tam počet monitorovacích a prieskumných letov, do ktorých budú nasadené aj námorné hliadkovacie lietadlá či drony. Do oblasti tiež vysiela flotilu štyroch mínoloviek.



NATO k takémuto kroku pristupuje po nedávnom poškodení podmorskej infraštruktúry v tejto oblasti, informuje TASR na základe oznámenia na oficiálnej webstránke Aliancie.



"Situáciu ďalej pozorne sledujeme a zostávame v úzkom kontakte s našimi členskými krajinami Estónskom a Fínskom a našim partnerom Švédskom," uviedol hovorca NATO Dylan White. Dodal, že NATO bude ďalej podnikať všetky kroky potrebné na udržanie bezpečnosti svojich členských krajín.



Začiatkom októbra došlo k poškodeniu plynovodu Balticconnector vedúcom po dne Fínskeho zálivu a spájajúcom fínske mesto Inkoo s estónskym Paldiski. Plynovod následne odstavili z dôvodu úniku plynu.



Podľa príslušných úradov mohlo dôjsť k poškodeniu v dôsledku sabotáže podobne ako vlani. Sabotážne akcie vtedy, pred vyše rokom, vážne poškodili plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori, spájajúce Nemecko s Ruskom. Stále nie je jasné, kto za nimi stál. Dávajú sa však do súvisu s inváziou Ruska na Ukrajinu a snahou európskych krajín zbaviť sa závislosti od ruských energií.



NATO už od tejto vlaňajšej sabotáže posilnilo svoje hliadky v blízkosti kritickej podmorskej infraštruktúry v Baltskom mori. Podporilo tiež technologické inovácie vrátane dronov s cieľom lepšie odhaliť akúkoľvek podozrivú aktivitu.