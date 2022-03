NATO: Do Nemecka dorazili ďalší vojaci americkej armády

Brusel 1. marca (TASR) - Do Nemecka v pondelok dorazili ďalší vojaci americkej armády – po tom, ako Severoatlantická aliancia po ruskej invázii na Ukrajinu prvýkrát aktivovala svoje sily rýchlej reakcie na obranné účely. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR s odkazom na utorňajšie vyhlásenie tlačového odboru NATO.



Podľa tlačovej správy NATO americkí vojaci z bojového oddielu 1. obrnenej brigády, 3. pešej divízie opustili základňu vo Fort Stewart v USA a v pondelok prileteli na medzinárodné letisko v Norimbergu.



Vojaci budú mať základňu vo výcvikovom priestore Grafenwöhr v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, hoci americký minister obrany Lloyd Austin naznačil, že v prípade potreby môžu byť presunutí aj na územie iných spojeneckých krajín v Európe.



Po napadnutí Ukrajiny ruskými jednotkami príkaz na presun do Nemecka dostalo celkovo viac ako 7000 amerických vojakov.



Aliancia spresnila, že posilnila svoje obranné pozície na východnom krídle NATO prísunom väčšieho počtu pozemných a vzdušných síl a námorných kapacít, ktoré poskytli viaceré spojenecké krajiny.



Podľa ministerstva obrany USA v reakcii na nevyprovokovanú a neopodstatnenú inváziu Ruska na Ukrajinu už bolo do Európy vyslaných viac ako 12.000 amerických vojakov, čím rozšírili doterajší stav v počte 80.000 príslušníkov americkej armády rozmiestnených vo viacerých krajinách Európy.



NATO po prvýkrát aktivovalo svoje sily rýchlej reakcie, na obranné účely, 25. februára, deň po tom, ako ruské sily z viacerých strán vstúpili na ukrajinské územie.



spravodajca TASR Jaromír Novak