NATO počas cvičení v Holandsku použilo poznatky z vojny na Ukrajine

Amsterdam 26. marca (TASR) - Velitelia NATO v utorok uviedli, že pri najväčšom európskom cvičení protivzdušnej obrany s názvom Joint Project Optic Windmill (JPOW) v Holandsku použili vedomosti a skúsenosti získané v dronovej vojne na Ukrajine. Cieľom desaťdňového virtuálneho cvičenia je otestovať reakciu NATO na raketové a dronové útoky, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nikdy sme sa nestretli s takým množstvom hrozieb, aké sa teraz objavuje na bojisku," povedal veliaci dôstojník Peter Gielen. "Od Ukrajincov sme sa naučili, ako na to reagujú... a v rámci tohto cvičenia sa venuje osobitná pozornosť dronom," vysvetlil. Zaujímali sa predovšetkým o iránsky dron Šáhid, ktorý Moskva nasadila počas svojej agresie na Ukrajinu, dodal Gielen.



Informácie z Ukrajiny "nám veľmi pomáhajú, pretože sú to údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli vycvičiť vlastný personál na reakciu proti takýmto druhom hrozieb", doplnil dôstojník.



Cvičenie sa skončí v stredu a celkovo sa do neho zapojilo približne 700 vojakov. Pracovali s rôznymi scenármi od mieru až po plnohodnotnú vojnu, ako aj chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám.



"Veľmi pozorne sledujeme dianie na Ukrajine, získavame z neho informácie a snažíme sa ich čo najrýchlejšie preniesť do cvičení, ako je toto," ozrejmil Gielen.



Podľa holandského ministerstva obrany bolo jedným z hlavných cieľov cvičenia "integrovať všetky technológie a systémy ako celok, aby dokázali čeliť akýmkoľvek hrozbám".



Na cvičení protivzdušnej obrany, ktoré sa koná každé dva roky, sa po prvýkrát zúčastnili aj Švédsko a Fínsko.