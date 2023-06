NATO podniká kroky na ochranu podmorských plynovodov a káblov

Brusel 16. júna (TASR) — Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla do prevádzky nové centrum na ochranu podmorských potrubí a káblov. Centrum, ktorého vznik schválili ministri obrany NATO, sa nachádza v Northwoode na severozápade Londýna, informovala agentúra AP.



Centrum vzniklo ako dôsledok stále nevyriešeného útoku na plynovody Nord Stream zo septembra 2022 i v súvislosti s obavami, že Rusko mapuje dôležitú západnú infraštruktúru pre energetiku a internet vo vodách okolo Európy.



"Hrozba stále rastie sa vyvíja," povedal generálporučík Hans-Werner Wiermann, ktorý vedie špeciálnu jednotku zameranú na túto oblasť.



Uviedol, že "ruské lode aktívne mapujú našu kritickú podmorskú infraštruktúru". "Rastú obavy, že Rusko sa môže zamerať na podmorské káble a inú kritickú infraštruktúru v snahe narušiť život na Západe," povedal Wiermann novinárom v sídle NATO v Bruseli.



AP doplnila, že len Severné more križuje približne 8000 kilometrov ropovodov, plynovodov či a rozvodných sietí a takéto systémy nie je možné nepretržite sledovať. Každoročne je globálne hlásených približne 100 prípadov prerezania káblov a zistiť, či ide o úmyselné poškodenie, je často veľmi ťažké.



"Nie je možné, aby NATO sledovalo tisíce kilometrov tejto podmorskej infraštruktúry," povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Dodal však, že Aliancia sa môže zlepšiť v zhromažďovaní spravodajských informácií a ich zdieľaní, pretože aj v súkromnom sektore je veľa informácií o pohybe lodí a námornom prieskume.



Podľa NATO dôležité chytiť sabotérov pri príprave útokov. "Na podporu centra sa spojenci rozhodli vytvoriť sieť kritickej podmorskej infraštruktúry, ktorá spája NATO, spojencov a subjekty súkromného sektora. Pomôže to zlepšiť výmenu informácií o rastúcich sa rizikách a hrozbách," povedal Wiermann.