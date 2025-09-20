< sekcia Zahraničie
NATO posilní ochranu vzdušného priestoru tureckým systémom
Ide o systém známy ako MEROPS, ktorý je možné namontovať na vrtuľníky a drony a je schopný odhaliť nepriateľské systémy aj cez oblaky a prach.
Autor TASR
Brusel 20. septembra (TASR) - Nárast narušení vzdušného priestoru na východnom a juhovýchodnom krídle NATO zo strany Ruska vedie členské krajiny Aliancie k rozhodnutiu krátkodobo nasadiť turecký prieskumný systém, píše v sobotu agentúra DPA. Podľa jej informácií by sa malo s výcvikom v používaní tohto systému začať už na budúci týždeň, a to s pomocou Ukrajiny.
Ide o systém známy ako MEROPS, ktorý je možné namontovať na vrtuľníky a drony a je schopný odhaliť nepriateľské systémy aj cez oblaky a prach. Verejnosti bol po prvý raz predstavený v roku 2022.
DPA píše, že vybavené týmto systémom majú byť Poľsko a Rumunsko, ktoré v ostatnom čase zaznamenali zvýšený počet narušení svojho vzdušného priestoru ruskými vojenskými dronmi.
Severoatlantická rada sa navyše začiatkom budúceho týždňa zíde, aby rokovala o piatkovom narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými lietadlami.
Estónsky vzdušný priestor narušili v piatok nadránom tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Vnikli bez povolenia do priestoru pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori, kde zotrvali 12 minút.
Estónsko si v reakcii na incident taktiež predvolalo ruského diplomata v Tallinne a požiadalo o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.
