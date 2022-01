NATO posilní s Ukrajinou spoluprácu v oblasti kyberbezpečnosti

Na snímke z 12. januára 2022 generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP

Brusel 14. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia zintenzívni spoluprácu s Ukrajinou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Oznámil to v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po tom, ako Ukrajina informovala, že webstránky jej vládnych inštitúcií sa stali terčom rozsiahleho kybernetického útoku.uviedol ďalej Stoltenberg vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.avizoval. Dohoda okrem iného umožní Ukrajine prístup k platforme NATO s informáciami o škodlivých softvéroch.Ukrajina zaznamenala v noci na piatok rozsiahly kybernetický útok na webové stránky vládnych inštitúcií, na ktoré hackeri umiestnili výhražný text. Ten varoval (v ukrajinskom, ruskom a poľskom jazyku) návštevníkov webstránok, že ich údaje unikli a že sa majúK útoku sa dosiaľ nik neprihlásil. V čase vyhroteného napätia medzi Ruskom a Ukrajinou sa však objavili dohady, či nejde o dielo ruských hackerov.Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell uviedol, že v súvislosti s útokom zatiaľHovorca ukrajinského rezortu diplomacie taktiež poukázal aj na to, že v minulosti malo podobné útoky na svedomí Rusko.Európska únia v reakcii na kybernetický útok uviedla, že mobilizuje, aby pomohla Ukrajine. NATO a Západ varovali, že prípadný ruský vojenský útok voči Ukrajine by mal vážne dôsledky.Stoltenberg vo vyhlásení dodal, že NATO s Ukrajinou už roky spolupracuje v snahe posilniť jej obranu pred kybernetickými útokmi., uviedol šéf NATO, ktorý prisľúbil, že praktická aj politická podpora Kyjevu bude aj naďalej pokračovať.