NATO posilní svoj dohľad nad čiernomorským regiónom

Brusel 27. júla (TASR) - NATO posilní sledovanie čiernomorského regiónu, pričom toto rozhodnutie súvisí s odstúpením Ruska od obilnej dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Spojenci a Ukrajina dôrazne odsudzujú rozhodnutie Ruska odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody a jeho úmyselné snahy o zastavenie ukrajinského poľnohospodárskeho vývozu, na ktorom sú závislé milióny ľudí po celom svete," uviedlo NATO v stredu vo vyhlásení po stretnutí Rady NATO-Ukrajina.



Zároveň oznámilo, že zvýši "sledovanie a hliadkovanie v čiernomorskom regióne, a to aj prostredníctvom hliadkovacích lietadiel a dronov".



Platnosť dohody o vývoze ukrajinského obilia cez čiernomorské prístavy vypršala 17. júla, keď Rusko oznámilo, že pozastavuje svoju účasť na dohode. Podľa Organizácie Spojených národov rozhodnutie Ruska "udelí úder" predovšetkým ľudom v núdzi. Moskva naznačila, že by zvážila oživenie dohody, ak budú splnené jej požiadavky o ruskom vývoze obilia a hnojív.



NATO tiež kritizovalo vyhlásenie Ruska, že niektoré oblasti Čierneho mora nie sú bezpečné pre námornú dopravu. Po skončení platnosti dohody totiž Moskva oznámila, že o náklade každej lode smerujúcej k ukrajinským prístavom bude uvažovať ako o možných vojenských dodávkach.



"Spojenci poukázali na to, že nová oblasť v Čiernom mori, pred ktorou Rusku vystríha, leží vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska a vznikajú tak nové riziká pre zlý odhad a eskaláciu ako i prekážky pre slobodnú plavbu po moriach," dodáva NATO. Bulharsko je členom Aliancie od roku 2004.



NATO vo vyhlásení tiež odsúdilo ruské útoky na ukrajinské mestá Odesa a Mykolajiv a iné prístavné mestá vrátane útoku na ukrajinské zariadenie pre skladovanie obilia v Reni na Dunaji. Toto mesto susedí s ďalším členom NATO - Rumunskom.



"Sme pripravený brániť každý centimeter územia spojencov pred akoukoľvek agresiou," upozornil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.