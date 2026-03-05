< sekcia Zahraničie
NATO posilnilo obranu proti balistickým strelám
Veľvyslanci 32 členských krajín Aliancie, ktorí sa vo štvrtok stretli v Bruseli, vyjadrili podporu tomuto novému opatreniu.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) posilnila svoju obranu proti balistickým raketám na celom území Aliancie, oznámil vo štvrtok hovorca najvyššieho spojeneckého veliteľstva v Európe (SHAPE) plukovník Martin O'Donnell, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Velenie vzdušných síl NATO odporučilo, aby sa táto obrana zachovala „na takejto vysokej úrovni, kým sa nezníži hrozba, ktorú predstavujú pokračujúce nerozlišujúce útoky Iránu v regióne,“ informoval O'Donnell, ktorý to označil za adekvátne opatrenie na obranu Aliancie pred súčasnými hrozbami.
Podrobnosti o tejto zmene O'Donnell odmietol uviesť z dôvodov operačnej bezpečnosti. Potvrdil však, že k tomuto kroku došlo v stredu - ten istý deň, keď NATO „úspešne“ zachytilo raketu zameranú na Turecko.
Veľvyslanci 32 členských krajín Aliancie, ktorí sa vo štvrtok stretli v Bruseli, vyjadrili podporu tomuto novému opatreniu vedenia NATO a dôrazne odsúdili ohrozenie Turecka raketou z Iránu.
V súvislosti s týmto incidentom plukovník O'Donnell vyhlásil, že „za menej ako 10 minút“ sily NATO „identifikovali“ hrozbu, „potvrdili trajektóriu“ rakety a vyslali stíhaciu raketu na jej neutralizáciu.
Turecké ministerstvo obrany predtým oznámilo, že obranné systémy Aliancie zachytili a neutralizovali „balistickú strelu vypálenú z Iránu, ktorá smerovala k Turecku.“ Ďalšie podrobnosti o incidente nezverejnilo.
Nemenovaný turecký predstaviteľ pre agentúru AFP povedal, že jeho krajina „nebola cieľom strely“. Tá bola podľa neho „namierená na základňu na ostrove Cyprus, ale odchýlila sa od kurzu“.
Velenie vzdušných síl NATO odporučilo, aby sa táto obrana zachovala „na takejto vysokej úrovni, kým sa nezníži hrozba, ktorú predstavujú pokračujúce nerozlišujúce útoky Iránu v regióne,“ informoval O'Donnell, ktorý to označil za adekvátne opatrenie na obranu Aliancie pred súčasnými hrozbami.
Podrobnosti o tejto zmene O'Donnell odmietol uviesť z dôvodov operačnej bezpečnosti. Potvrdil však, že k tomuto kroku došlo v stredu - ten istý deň, keď NATO „úspešne“ zachytilo raketu zameranú na Turecko.
Veľvyslanci 32 členských krajín Aliancie, ktorí sa vo štvrtok stretli v Bruseli, vyjadrili podporu tomuto novému opatreniu vedenia NATO a dôrazne odsúdili ohrozenie Turecka raketou z Iránu.
V súvislosti s týmto incidentom plukovník O'Donnell vyhlásil, že „za menej ako 10 minút“ sily NATO „identifikovali“ hrozbu, „potvrdili trajektóriu“ rakety a vyslali stíhaciu raketu na jej neutralizáciu.
Turecké ministerstvo obrany predtým oznámilo, že obranné systémy Aliancie zachytili a neutralizovali „balistickú strelu vypálenú z Iránu, ktorá smerovala k Turecku.“ Ďalšie podrobnosti o incidente nezverejnilo.
Nemenovaný turecký predstaviteľ pre agentúru AFP povedal, že jeho krajina „nebola cieľom strely“. Tá bola podľa neho „namierená na základňu na ostrove Cyprus, ale odchýlila sa od kurzu“.