NATO potvrdilo podporu Kyjeva pre prítomnosť vojakov KĽDR v Rusku

Brusel 8. novembra (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie v piatok označili rozmiestnenie severokórejských jednotiek za "nebezpečné rozšírenie" podpory Ruska vo vojne proti Ukrajine a zdôraznili tiež podporu Kyjeva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



V spoločnom vyhlásení 34 členov Aliancie varovalo pred "prehlbovaním vojenskej spolupráce" medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá "výrazne ovplyvní euroatlantickú bezpečnosť, s následkami aj pre tú indo-pacifickú". Austrália, Japonsko, Nový Zéland, Južná Kórea a Ukrajina podporili vyhlásenie NATO.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte ešte koncom októbra zdôraznil, že KĽDR vyslala vojakov do Ruska a že ich nasadili v Kurskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po stretnutí s Ruttem povedal, že "je potrebná ráznejšia reakcia západných krajín na novú úlohu Severnej Kórey v rusko-ukrajinskej vojne".



Vyhlásenie preto tiež potvrdilo pomoc Ukrajine v súvislosti so severokórejskými vojakmi a zdôraznilo, že spojenci "zostávajú rovnako odhodlaní podporovať Ukrajinu ako doteraz, a to tak dlho, ako bude potrebné na to, aby zvíťazila". Cieľom je umožniť Kyjevu vybudovať ozbrojené sily, ktoré budú schopné úspešne bojovať proti ruskej agresii, píše DPA.