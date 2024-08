NATO potvrdilo prísľub posilňovať ukrajinskú obranu

Brusel 28. augusta (TASR) - Pre Ukrajinu je dôležitá väčšia miera vojenskej pomoci, aby mohla aj naďalej bojovať s Ruskom. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu po zasadnutí Rady NATO-Ukrajina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Ukrajina pokračuje na dennej báze v zachytávaní ruských rakiet, čím zachraňuje nespočet životov. No schopnosť Ukrajiny udržať si svoju obranu si vyžaduje zásoby a viac podpory," uviedol Stoltenberg.



Vo svetle nedávnych rozsiahlych ruských vzdušných útokov na Ukrajinu zvolal šéf NATO na stredu na žiadosť Kyjeva stretnutie Rady NATO-Ukrajina. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov počas stretnutia informoval veľvyslancov a Stoltenberga o situácii na bojisku a prioritách Ukrajiny týkajúcich sa vojenského vybavenia.



"Spojenci dnes potvrdili, že posilňujú svoju vojenskú pomoc Ukrajine," uviedol Stoltenberg po zasadnutí rady, pričom neuviedol viac detailov. "Musíme Ukrajine aj naďalej poskytovať vybavenie a muníciu, ktorú potrebuje, aby sa bránila proti invázii Ruska. Je to životne dôležité pre jej schopnosť zotrvať v boji," dodal.



Rada NATO-Ukrajina vznikla vlani a jej cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi členmi NATO a Kyjevom. Slúži tiež ako fórum pre konzultácie v krízových situáciách.