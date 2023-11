NATO prehodnocuje trvalé zvýšenie počtu vojakov v Kosove

Priština 20. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) uvažuje o trvalejšom zvýšení počtu vojakov na západnom Balkáne, aby dokázala udržať napätie v regióne pod kontrolou. V pondelok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



NATO posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Kosove po tom, ako sa koncom septembra vystupňovalo napätie medzi Kosovom a Srbskom. Na sever Kosova vtedy preniklo asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



"Prehodnocujeme, či by sme mali mať trvalejšie zvýšenie, aby sme zabezpečili, že sa to nevymkne kontrole a nevypukne nový násilný konflikt v Kosove alebo širšom regióne," povedal Stoltenberg počas návštevy Kosova.



Incident z konca septembra vyvolal nové obavy medzinárodného spoločenstva o stabilitu v Kosove, ktoré v roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska. Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu.



Na severe Kosova žije zhruba 50.000 Srbov, ktorí neuznávajú kosovské úrady a za svoje hlavné mesto považujú Belehrad.



Mierová misia pod vedením NATO v Kosove (KFOR) funguje od roku 1999 a tvorí ju viac ako 4500 vojakov z 27 krajín, pripomína Reuters.