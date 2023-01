NATO premiestni do Rumunska niekoľko prieskumných lietadiel z Nemecka

Brusel 13. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia v piatok oznámila, že premiestni niekoľko svojich prieskumných lietadiel z Nemecka do Rumunska, aby boli bližšie k bojiskám na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Prieskumné lietadlá AWACS majú do Bukurešti doraziť v utorok, aby "posilnili prítomnosť Aliancie v regióne a monitorovanie ruskej vojenskej činnosti", uviedlo NATO vo vyhlásení.



Niekoľko týchto lietadiel z leteckej základne neďaleko mesta Aachen na západe Nemecka bude po novom umiestnených na rumunskej leteckej základni v meste Otopeni neďaleko Bukurešti, asi 200 kilometrov od rumunsko-ukrajinských hraníc. Pobudnú tam niekoľko týždňov.



"Ruská ilegálna vojna na Ukrajine naďalej ohrozuje mier a bezpečnosť v Európe, nesmie byť pochýb o odhodlaní NATO chrániť a brániť každý centimeter spojeneckého územia," povedala hovorkyňa NATO Oana Lungescuová. Dodala, že prieskumné lietadlá AWACS vedia identifikovať lietadlá na stovky kilometrov a významne tak prispievajú k včasnému varovaniu.



Severoatlantická aliancia pošle na základňu v Otopeni aj približne 180-členný pozemný personál. Nespresnila však, koľko zo 14 prieskumných lietadiel AWACS, ktoré má v Nemecku, pošle do Rumunska. Podľa zdrojov agentúry DPA pôjde o tri lietadlá.



Prieskumné lietadlá AWACS dokážu identifikovať lietadlá vzdialené aj viac ako 400 kilometrov a podľa toho pomáhať pri koordinácii činnosti iných lietadiel a pozemných vojsk. Teoreticky tak slúžia ako lietajúce vojenské stanovištia, vysvetľuje DPA. V minulosti boli nasadené počas vojenských operácii proti militantnej organizácii Islamský štát v Afganistane.