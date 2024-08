NATO presunulo do Rumunska špeciálny radar protivzdušnej obrany

Brusel 20. augusta (TASR) - Mobilné veliteľské a riadiace centrum NATO (DACCC) v utorok potvrdilo, že dokončilo presun svojho mobilného radaru protivzdušnej obrany LANZA LTR-25 a podpornej posádky z lokality Poggio Renatico v Taliansku do dediny Cataloi v Rumunsku, ktorá sa nachádza v blízkosti dunajskej delty a Čierneho mora. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Severoatlantická aliancia na svojej webovej stránke spresnila, že jej experti na letecký dohľad a kontrolu budú niekoľko mesiacov podporovať operácie zvýšeného dohľadu na juhovýchodnom krídle NATO.



DACCC oznámilo, radar presunutý do Rumunska dosiahol počiatočnú operačnú spôsobilosť už 14. augusta, čo spojencom z NATO zlepšilo možnosti sledovania leteckých aktivít pozdĺž rumunských hraníc, najmä však identifikáciu objektov so zmenšeným radarovým prierezom približujúcich sa k vzdušnému priestoru NATO.



Tento mobilný radar je jedným z dvoch pridelených DACCC. V kombinácii s dvoma dodatočnými senzormi poskytuje centru jedinečnú schopnosť aktívnej aj pasívnej detekcie.



"Toto nasadenie treba vnímať ako obranné opatrenie určené na posilnenie ochrany našej hostiteľskej krajiny a nášho spojenca - Rumunska," cituje webová stránka Aliancie veliteľa DACCC generálmajora Dennyho Traasa z Holandska. Traas zdôraznil, že prvoradým cieľom je odradiť akýkoľvek útok na Alianciu.



"Nasadenie radaru DACCC v Rumunsku demonštruje trvalý záväzok NATO chrániť integritu vzdušného priestoru členov Aliancie," uviedol v tejto súvislosti nemecký brigádny generál Michael Krah, ktorý je zástupcom náčelníka štábu pre operácie spojeneckého letectva. Radar doplní rotačné nasadenie bojových lietadiel NATO v Rumunsku. V súčasnosti hliadkovanie vykonávajú stíhačky F-18 španielskeho letectva dislokované na základni Mihail Kogalniceanu.



Od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa na území Rumunska viackrát našli úlomky ruských dronov. Zástupca hovorkyne NATO Matthias Eichenlaub 25. júla tohto roku pre médiá uviedol, že hoci Aliancia nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali akýkoľvek úmyselný útok Ruska proti jedného z členov NATO, takéto prípady vníma ako nezodpovedné a potenciálne nebezpečné.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)