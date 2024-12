NATO prevzalo koordináciu západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Brusel 18. decembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) prevzala od Spojených štátov koordináciu západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, a to ešte pred nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. Považuje sa to za krok zameraný na ochranu podporného mechanizmu spojencov pre Ukrajinu. Podľa utorkovej správy agentúry Reuters o tom informuje spravodajca TASR.



Opatrenie, ktoré oproti pôvodným plánom prichádza s niekoľkomesačným oneskorením, dáva NATO možnosť priamejšie sa angažovať vo vojne proti ruskej invázii na Ukrajine, zároveň sa však vyhýba zapájaniu vlastných síl Aliancie do tohto konfliktu.



Diplomati, na ktorých sa odvoláva Reuters, však pripúšťajú, že toto prevzatie zodpovednosti by mohlo mať obmedzený efekt vzhľadom na to, že USA by počas trvania Trumpovej administratívy ako dominantná zložka Aliancie a hlavný dodávateľ zbraní pre Kyjev mohli znížiť svoju podporu Ukrajine.



Trump, ktorý sa ujme úradu v januári, vyhlásil, že chce rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine. Nespresnil však doposiaľ, ako by to chcel urobiť. Dlhodobo ale kritizuje rozsah americkej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine.



Misia s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU) je riadená z Clay Barracks - americkej základne v nemeckom meste Wiesbaden. Podľa zdroja citovaného agentúrou Reuters je už plne funkčná.



Západné vojenské dodávky pre Kyjev predtým pod taktovkou USA koordinovalo zoskupenie tzv. Ramstein Group, čo bola ad hoc koalícia približne 50 krajín pomenovaná po americkej leteckej základni v Nemecku, kde sa prvýkrát predstavitelia týchto krajín stretli.



Končiaca administratíva amerického prezidenta Joa Bidena sa medzitým snaží poslať na Ukrajinu čo najviac zbraní práve pre obavy, že Trump by mohol znížiť dodávky zbraní, ktoré Ukrajinci potrebujú na svoju obranu.



Podľa odhadov by misia NSATU mala mať zhruba 700 členov vrátane jednotiek spojencov umiestnených na veliteľstve NATO v Belgicku (SHAPE) a v logistických centrách v Poľsku a Rumunsku.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)