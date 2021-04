NATO pripravilo najväčšie cvičenie v kybernetickej obrane na svete

Brusel 14. apríla (TASR) - Vyše 2000 odborníkov na kybernetickú bezpečnosť sa v priebehu tohto týždňa zúčastňuje na najväčšom a najkomplexnejšom cvičení v oblasti kybernetickej obrany na svete. Cieľom je lepšie pochopiť množstvo vzájomných prepojení a závislostí medzi národnými systémami informačných technológií (IT), informovala v utorok Severoatlantická aliancia.



Virtuálne cvičenie s názvom Locked Shields (Zamknuté štíty) pripravilo Centrum výnimočnosti NATO pre kooperatívnu kybernetickú obranu (CCDCOE).



Podľa oznámenia NATO toto cvičenie dáva zúčastneným krajinám bezprecedentnú šancu otestovať si svoje schopnosti v bezpečnom prostredí, pričom bude preverená ich schopnosť reagovať na agresívne kybernetické útoky zo strany vysoko kvalifikovaného protivníka.



"Každý tím musí chrániť vytvorené virtuálne siete, ktoré zahŕňajú rôzne služby a platformy a napodobňujú existujúce civilné a vojenské systémy," uviedol v tejto súvislosti vedúci Strediska kybernetickej bezpečnosti NATO Ian West.



Toho roku tím Aliancie tvorí 60 odborníkov z Komunikačnej a informačnej agentúry NATO (NCI), ako aj ďalších orgánov NATO a viac ako desiatich spojeneckých krajín.



Cvičenie postaví proti sebe jeden červený tím a 22 modrých tímov, ktoré budú zohrávať úlohu "národných tímov pre rýchlu kybernetickú reakciu" nasadených na pomoc fiktívnej krajine pri riešení rozsiahleho kybernetického incidentu so všetkými jeho dôsledkami. Do cvičenia je zapojených asi 5000 virtuálnych systémov, ktoré sa stanú terčom vyše 4000 riadených kybernetických útokov.



Úlohou zúčastnených tímov, ktoré musia brániť svoje národné civilné a vojenské IT systémy a kritickú infraštruktúru, je prispôsobiť sa na vzniknutú krízu v reálnom čase a zvládnuť viacnásobné a sofistikované kybernetické útoky, čo im dá príležitosť realisticky vyskúšať aj rozhodovanie na úrovni celej veliacej štruktúry.





