NATO prisľúbilo podporu Moldavsku, Gruzínsku aj Bosne

Bukurešť 30. novembra (TASR) - Členské krajiny NATO v stredu prisľúbili susedom Ruska, že im pomôžu udržať si svoju nezávislosť. Zároveň uviedli, že výsledok vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, bude mať pre krajiny ako Moldavsko a Gruzínsko "existenčný význam", informuje TASR.



Podporu Moldavsku, Gruzínsku, ale aj Bosne a Hercegovine – teda krajinám ležiacim v susedstve Aliancie – vyslovili členské krajiny NATO v Bukurešti po stretnutí ich ministrov zahraničných vecí s ministrami dotknutých krajín. Informujú o tom stanica Sky News a agentúra AP.



"Odkaz je jasný: Všetky členské krajiny NATO sú si vedomé toho, že šelma (Rusko) chce ovládnuť aj západný Balkán a my týmto krajinám musíme pomôcť prežiť, a to pomocou, ktorú je možné prakticky dodať," povedal estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu.



"Ťažiskovým pre tieto krajiny – Moldavsko a Gruzínsko – je, samozrejme, výsledok tejto vojny (na Ukrajine). Ten bude mať existenčný význam pre ich územnú celistvosť a ich právo zvoliť si v budúcnosti svoj spôsob života," dodal šéf estónskej diplomacie.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dodal, že zmienené krajiny treba teraz podporiť. "Ruský vplyv ich zasahuje rôznymi spôsobmi, lepšie je však podporiť ich teraz, ako byť svedkom vývoja absolútne zlým smerom, ako sme to videli pri spustení invázie na Ukrajinu začiatkom tohto roka," povedal.



Európski lídri sa obávajú, že krajiny ležiace v južnom a východnom susedstve Severoatlantickej aliancie stratia trpezlivosť pri čakaní na členstvo v NATO i EÚ, vďaka čomu by následne mohli byť náchylnejšie na nestabilitu a zraniteľnejšie voči ruským a čínskym snahám o získanie vplyvu, približuje Sky News.



Obe postsovietske krajiny – Moldavsko aj Gruzínsko – majú na svojom území odštiepenecké regióny okupované ruskými vojakmi, pripomína Sky News. V Bosne je dlhodobo politicky nestabilná situácia, pričom túto krajinu sužujú etnické spory, ale aj zasahovanie zo strany Ruska, pripomenul Stoltenberg.